Ayavugwa mu mupira w'amaguru : Varane, Sancho, Gerrard, Messi, Martial, Kounde, Benitez, Torreira

Haciye isaha 1

Umukinyi w'inyuma wa Real Madrid Raphael Varane aripfuza cane kwimukira muri Manchester United muri rino ci, ariko ikibazo nyamukuru kuyi uyu mufaransa w'imyaka 28 gishobora kuba gihagaze ku mushahara uharurwa mu bihumbi 555. 400 vy'amadorari y'abanyamerika (mu marundi ni 1.1 02.4 69.000 FBU) ku ndwi. (Independent)

Ibiganiro hagati ya wa musatirizi rurangiranwa wa Argentina Lionel Messi n'umurwi wiwe Barcelona bigeze kure mu ntumbero yo kugiriranira ayandi masezerano na we, ariko hari ivya nkenerwa bitarumvikanwako mu gihe amasezerano uyu mukinyi w'imyaka 34 ubu afitaniye nayo yitezwe kurangira mu ndwi iza. (Sky Sports)