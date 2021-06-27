Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Mbappe, Sancho, Coutinho, James, Daka, Firpo

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Liverpool iriko irabaza nimba umusatirizi wa Paris St-Germain umufaransa Kylian Mbappe w'imyaka 22 ashobora kugurishwa, ni mu gihe asanzwe ariko araronderwa na Real Madrid. Amasezerano ya Mbappe mu murwi PSG yitezwe kurangira mu 2022. (Marca)