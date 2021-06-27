Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Mbappe, Sancho, Coutinho, James, Daka, Firpo
Liverpool iriko irabaza nimba umusatirizi wa Paris St-Germain umufaransa Kylian Mbappe w'imyaka 22 ashobora kugurishwa, ni mu gihe asanzwe ariko araronderwa na Real Madrid. Amasezerano ya Mbappe mu murwi PSG yitezwe kurangira mu 2022. (Marca)
Umusatirizi wa Inter Milan umubirigi Romelu Lukaku w'imyaka 28 amenyesha ko atarota asubira mw'ihiganwa ryo mu Bwongereza Premier League, ahubwo akaba abonwa ko ashobora gusubirira Robert Lewandowski muri Bayern Munich. (Mirror Online)
Tottenham iri mu biganiro vyo kurondera kugura umukinyi w'inyuma w'umuyapani akehiro Tomiyasu w'imyaka 22 asanzwe akina muri Bologna, akaba ashobora kugurwa imiriyoni zababa 20 z'amadorari y'abanyamerika. (Mail on Sunday)
Real Madrid yashize umukinyi w'inyuma wa Leicester City umufaransa Wesley Fofana w'imyaka 20 ku rutonde rw'abo ishobora kurondera, ni mu gihe mugenziwe w'umufaransa Raphael Varane w'imyaka 28 avugwa ko ari hafi yo kwimukira muri Manchester United. (Fichajes, via Star Online)
Mu gihe yoramuka aguzwe n'umurwi Manchester United, umwongereza Jadon Sancho w'imyaka 21 yohembwa ibihumbi hafi 347 vy'amadorari y'abanyamerika, incuro zibiri zirenga ku mushahara asanzwe ahembwa muri Borussia Dortmund. (Star Sunday)
Icizere c'uko Manchester City yokwumvisha umukinyi w'imbere w'umwongereza Raheem Sterling w'imyaka 26 kugira no atere igikumu ku yandi masezerano cakwamishijwe n'ingingo y'uyu murwi yo gushaka kumutanga kugira ngo yongereze uburyo bwo kugura umusatirizi wa Tottenham Harry Kane w'imyaka 27. (Sunday Mirror)
Manchester United iriko iraraba ingene yoronka umukinyi wo hagati, umufaransa Eduardo Camavinga w'imyaka 18 akina muri Rennes, asanzwe ariko arakurikiranwa kandi na Arsenal, Real Madrid na Paris St-Germain. (Mail on Sunday)
Dortmund ibona ko uwuza ubwa mbere mu boshobora gusubirira Sancho ari umunya Hollande Donyell Malen w'imyaka 22 asanzwe akina muri PSV Eindhoven. (Sunday Mirror)
Manchester City yashize ku rutonde rw'abakinyi yipfuza umukinyi w'inyuma ku ruhande muri Chelsea umwongereza Reece James w'imyaka 21 avugwa ko asanzwe akundwa cane n'umumenyereza Pep Guardiola. (The Athletic - subscription required)
Umukinyi wo hagati wa Barcelona Philippe Coutinho w'imyaka 29 afise indoto zo gusubira muri Liverpool, ariko uyu murwi w'Ubwongereza nta mugambi n'umwe ufise wo kugarukana uyu munya Brésil. Iyindi mirwi Coutinho yipfuza kwimukiramwo ni Inter Milan canke Leicester isanzwe imenyerezwa n'uwahoze ari umumenyereza wa Liverpool Brendan Rodgers, ariko uyu murwi umwipfuza nk'intizo mu kiringo c'umwaka umwe gusa. (Sport - in Spanish)
Aston Villa iriteguye kugerageza Chelsea ku musatirizi wayo Tammy Abraham, ikaba itegura gutanga imiriyoni 55.5 z'amadorari kugira irabe ko yoronka uyo mukinyi w'imyaka 23 yatsinze ibitsindo 26 mu nkino 40 yakinye igihe yari yatijijwe muri uyo murwi mu mwaka w'inkino wa 2018-19. (Sunday Mirror)
Umusatirizi wa Red Bull Salzburg umunya Zambia Patson Daka, w'imyaka 22 avuga ko yafashe ingingo yo kwimukira muri Leicester City inyuma y'aho yinjirije ibitsindo 34 mu nkino zose yakinye mu mwaka w'inkino urangiye wa 2020-21. (Krone - in German)
Ajax iripfuza umukinyi wo ku ruhande wa Tottenham Hotspur umunya Hollande Steven Bergwijn w'imyaka 23 ariko rero uyu murwi wo muri Premier League ntushaka kurekura uyu mukinyi yaguze mu kwa mbere 2020 avuye muri PSV Eindhoven. (Mail Online)
Umumenyereza wa Real Madrid Carlo Ancelotti arashaka ko uyu murwi wo muri Espagne ugura umukinyi w'inyuma wa Manchester United umunya Portugal Diogo Dalot w'imyaka 2 yari amaze umwaka wose wa 2020-21 akina muri AC Milan iyo yari yatijijwe. (Correio de Manha via Sport Witness)
AC Milan iripfuza abakinyi batatu ba Chelsea umunya Maroc akina ku ruhande Hakim Ziyech w'imyaka 28, hamwe n'abafaransa babiri Olivier Giroud w'imyaka 34 na Tiemoue Bakayoko w'imyaka 26. Bakayoko yaramaze umwaka wose wa 2018-19 akina muri uyo murwi aho yari yaratijijwe. (Gianluca di Marzio via Sempre Milan)
Leeds United, West Ham na Southampton yose iravugwa ko yipfuza umukinyi w'inyuma wa Barcelona umunya Espagne Junior Firpo w'imyaka 24 yipfuza kuva muri uyu murwi muri rino ci. (Mundo Deportivo - in Spanish)
Barcelona nayo ifise umugambi wo kurondera umukinyi w'inyuma ku ruhande wa Chelsea Marcos Alonso w'imyaka 30 mu gihe Firpo yoramuka agiye, n'aho Inter Milan nayo nyene ibanze amatwi ikurikirana ingene ibintu bigenda kuri uyu mukinyi i Stamford Bridge. (Mundo Deportivo - in Spanish)
Burnley iriteguye kwakira uwo wese azorondera umukinyi w'inyuma, umwongereza James Tarkowski w'imyaka 28 asanzwe ariko araronderwa na West Ham. (Football Insider)