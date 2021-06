BET Awards 2021: Burna Boy, Cardi B, Beyoncé, Naomi Osaka n'abandi bahawe ibi bihembo

Haciye isaha 1

Ku gihembo cya Best International Act gihabwa umuhanzi mpuzamahanga, Diamond Platnumz wo muri Tanzania yari mu bagihatanira, gusa cyegukanywe na Burna Boy wo muri Nigeria.

Diamond amaze gushyirwa mu bahatanira icyo gihembo, abantu barenga 20,000 basinye inyandiko isaba ko akurwamo bamushinja "kweza no gushyigikira" uwari perezida John Magufuli, mu gihe ubutegetsi bwe bwashinjwaga guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.

Gerson Msigwa, umuvugizi wa leta ya Tanzania, yanditse kuri Twitter ati: "Abatanzania tuzi ko ari wowe watsinze, umurwanyi wa nyawe n'umunyamuziki mwiza cyane muri Africa no ku isi. Tuzagitwara ikindi gihe".

Naomi Osaka, umukinnyi wa Tennis, ni we wahawe igihembo cy'umukinnyi w'uyu mwaka nyuma y'umuhate we mu bukangurambaga ku bibazo byo mu mutwe.

Album y'umwaka

“After Hours” – The Weeknd

“Blame It On Baby” – DaBaby

Indirimbo nziza ifatanyijwe

Pop Smoke Ft. Lil Baby & DaBaby – “For The Night”

Umuhanzikazi wa R&B /Pop

H.E.R. (UWATSINZE)

Umuhanzi mwiza R&B / Pop

The Weeknd

Umuhanzi mushya

Itsinda ryiza

Umuhanzikazi mwiza wa Hip Hop

Umuhanzi mwiza wa Hip Hop

Indirimbo nziza yaririmbiwe Imana

H.E.R. – “Hold Us Together”

Marvin Sapp – “Thank You For It All”