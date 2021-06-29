US: Umugabo w'ibitekerezo byuko 'abazungu basumba andi moko' yishe abirabura babiri

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Ahavuye isanamu, Suffolk County District Attorney's Office Insiguro y'isanamu, Nathan Allen yishwe arashwe n'abapolisi nyuma y'icyo gitero

Umunyamerika w'umugabo wahuranyije mu nzu ikamyo yibye mbere yuko yica arashe abirabura babiri bareberaga, yari ucyekwaho kugira ibitekerezo byuko abazungu barenze ayandi moko (white supremacist), nkuko polisi ibivuga.

Nathan Allen, w'imyaka 28, yishe arashe Dave Green, umupolisi wari warasezerewe mu kazi, ndetse na Ramona Cooper, wari warasezerewe mu gisirikare, mu gitero cyabereye i Massachusetts ku wa gatandatu nyuma ya saa sita.

Nyuma yaho, abakora iperereza babonye inyandiko zirimo irondaruhu no kwibasira Abayahudi zanditswe na Allen, wishwe arashwe n'abapolisi aho byabereye.

Yari yubatse, afite akazi ndetse afite impamyabumenyi yo ku rwego rw'ikirenga (PhD) kandi nta mateka ajyanye no gukora ibyaha yari afite, nkuko polisi yabivuze.

Nkuko bivugwa n'igitangazamakuru WBZ-TV, ishami ry'igitangazamakuru CBS, Allen yagenze n'amaguru mu kibaya agera aho basanira ibinyabiziga (mu igaraje) mu mujyi wa Winthrop wo muri leta ya Massachusetts, ahiba ikamyo y'umuntu usana ibijyanye n'amazi.

Yahuranyije iyo modoka mu nzu itarimo abantu, ayangizamo byinshi, nkuko icyo gitangazamakuru kibivuga.

Nuko arurira ava mu byangiritse anagerageza gushimuta indi modoka ariko ntiyabigeraho.

Ubwo yagendaga n'amaguru, yarashe amasasu atatu mu mugongo wa Ramona Cooper w'imyaka 60, wavuye mu gisirikare kirwanira mu kirere afite ipeti rya staff sergeant, aramwica.

Nuko yica arashe inshuro nyinshi Dave Green w'imyaka 68, wahoze mu bashinzwe umutekano bo muri leta ya Massachusetts. Ubwo polisi yari igeze aho byabereye, yarasanye na Allen, iramwica.

Abakora iperereza bavuze ko basanze "imvugo iteye guhangayika yuko abazungu baruta ayandi moko" yanditse mu mukono w'intoki w'uwo mugabo.

Umushinjacyaha Rachael Rollins w'akarere ka Suffolk, mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa mbere yavuze ko bicyekwa ko Allen yabikoze ku giti cye nta bandi bafatanyije.

Uyu mushinjacyaha yavuze ko "bishoboka ko nta bwirasi yagaragaje" mbere yo kugaba icyo gitero akoresheje imbunda ntoya yari atunze mu buryo bwemewe n'amategeko.

Ahavuye isanamu, Suffolk County District Attorney's Office Insiguro y'isanamu, Dave Green (ibumoso), umupolisi wari warasezerewe, na Ramona Cooper, umusirikare wari waraserewe, bombi barishwe

Itangazo ryasohowe n'ibiro by'uwo mushinjacyaha rigira riti: "Uyu muntu yanditse avuga ko ubwoko bw'abazungu busumba andi moko..."

Ryongeraho riti: "Yibye ikamyo, ayigongesha indi modoka n'inzu, agenda n'amaguru ava mu byasenyutse aganira n'abantu benshi ahitamo gusa kurasa no kwica abantu babiri b'abirabura yahuye na bo".

Mu butumwa bwo kuri Twitter ku wa mbere, Guverineri Charlie Baker wa leta ya Massachusetts yavuze ko ubwo bwicanyi ari "igikorwa cy'urwango kandi kigayitse".