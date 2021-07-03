Ukraine: Gahunda yuko abasirikare b'abagore bakora akarasisi mu nkweto ndende yateje uburakari

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Ahavuye isanamu, Ifoto ya Minisiteri y'ingabo ya Ukraine

Gahunda ya minisiteri y'ingabo ya Ukraine yo gutuma abasirikare b'abagore bakora akarasisi bambaye inkweto ndende aho kwambara bote za gisirikare ubwo hazaba hakorwa akarasisi k'ingabo mu kwezi gutaha, yarakaje benshi.