Philippines: Impanuka y'indege ya gisirikare yishe abatari munsi ya 29 ariko hari abarokotse

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Ahavuye isanamu, Reuters/Bogs Muhajiran

Indege ya gisirikare yakoze impanuka mu majyepfo ya Philippines yica abantu batari munsi ya 29, mu gihe abandi babarirwa muri za mirongo basohowe bakiri bazima bakuwe mu bisigazwa byayo birimo gushya.

Iyo ndege y'ubwikorezi yari itwaye abantu barenga 90, biganjemo abasirikare, ubwo yatoromaga ikarenga inzira yo ku kibuga cy'indege cyo ku kirwa (cyangwa izinga mu Kirundi) cya Jolo.

Abantu 50 bakomeretse naho abandi 17 baburiwe irengero, nkuko igisirikare cya Philippines cyabivuze. Ibitaro bya gisirikare biri hafi aho byavuye abarokotse iyo mpanuka.

Umwotsi mwinshi wabonetse hejuru y'aho iyo ndege yo mu bwoko bwa Lockheed C130 Hercules yakoreye impanuka.

Amafoto y'aho impanuka yabereye yatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu, agaragaza ibisigazwa by'iyo ndege birimo gushya mu gace karimo ibiti kari hafi y'inyubako.

Ahavuye isanamu, Reuters

Iyo ndege yageze hasi ku isaha ya saa tanu n'iminota 30 z'amanywa (11h30) ku isaha yaho, ni ukuvuga saa kumi n'imwe n'iminota 30 za mu gitondo (05h30) ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.

Yaguye ku ntera ya kilometero nkeya uvuye mu mujyi wa Jolo. Yari itwaye abasirikare ibakuye mu mujyi wa Cagayan de Oro, ku kirwa cyo mu majyepfo cya Mindanao.

Umukuru w'ingabo za Philippines Jenerali Sobejana yabwiye abanyamakuru ati:

"[Indege] Yahushije inzira yo ku kibuga cy'indege, irimo kugerageza kugarura ingufu ariko ntiyabishoboye".

Ahavuye isanamu, Reuters

Babiri mu bapfiriye muri iyo mpanuka ndetse na bane mu bakomeretse ni abaturage b'abasivile, nkuko minisiteri y'ingabo yabivuze.

Abo basirikare bari bari mu boherejwe mu majyepfo gutanga ubwunganizi mu kurwanya intagondwa ziyitirira idini ya Islam zirimo nk'izo mu mutwe wa Abu Sayyaf.

Abategetsi bavuze ko nta kimenyetso gihari cyerekana ko iyo ndege yagabweho igitero, ndetse bavuze ko iperereza rizahita ritangira ibikorwa by'ubutabazi nibirangira.

Benshi mu bari muri iyo ndege, mu gihe cya vuba aha gishize ni bwo bari basoje imyitozo ya gisirikare y'ibanze, nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP.

Ahavuye isanamu, Philippines Department of National Defense Insiguro y'isanamu, Iyi ndege yo mu bwoko bwa Hercules igaragara hano muri iyi foto yo mu kwezi kwa mbere, ubwo yari igeze muri Philippines ivuye muri Amerika

Iyo ndege - mbere yakoreshejwe n'igisirikare cy'Amerika kirwanira mu kirere - yahawe Philippines mu kwezi kwa mbere.

Yabaye iya mbere mu ndege ebyiri zakoreshejwe zo mu bwoko bwa Hercules Amerika yahaye Philippines, bijyanye n'amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare.