Jacob Zuma: Abamushyigikiye bakoze 'ingabo' yo kumukingira ngo adafatwa agafungwa

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Ku cyumweru Zuma yabwiye abanyamakuru bari hanze y'urugo rwe i Nkandla mu ntara ya Kwa-Zulu Natal ati: "Nta mpamvu y'uko nanjya muri gereza uyu munsi".

Guhura kw'abamushyigikiye ntibyemewe kubera Covid

Abamushyigikiye, bamwe bambaye imyambaro gakondo y'aba-Zulu abandi mu myenda ya ANC iriho ifoto ye, bamaze kuba benshi bakambitse hanze y'urugo rwe i Nkandla bakora ingabo y'abantu yo kumukingira.

Mu rundi rubanza rutandukanye, mu kwezi gushize Zuma yahakanye ruswa mu igurwa ry'intwaro ry'agaciro ka miliyari $5 ryabaye mu myaka ya 1990.