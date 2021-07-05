Ibibazo byanyu kuri Covid-19: Hari ingaruko zo gukoresha inkingo zataye igihe?
Ibibazo byanyu kuri Covid-19: Hari ingaruko zo gukoresha inkingo zataye igihe?
Dukomeza kwakira ibibazo byanyu kandi nk'uko mubimenyereye bigasubizwa na Muganga Leonard Nduwayo ukorera mu Bufaransa.
Uwitwa Olivier Shema arabaza ati "ese ko twumvise ibihugu bimwe bifata umwanzuro wo kwangiza/kujugunya inkingo zabaye expired (zataye igihe) nyuma WHO/OMS ikavuga ko nta kibazo zifite, mu by'ukuri nta ngaruka zo gukoresha izo nkingo?"