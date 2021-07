Umunsi mpuzamahanga wo gusomana: Ibyo inzobere mu gosomana ivuga

Iminota 51 iraheze

Mu myaka ishize, Andrea Demirjian inzobere mu gosomana akaba n'umwanditsi w'igitabo "Kissing: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life's Sweetest Pleasures" yabwiye BBC ko uyu munsi ari ingenzi mu buzima.