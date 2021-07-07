Canada – Burundi: Loris Tyson Ndongozi yiciwe kw'ibarabara i Ottawa yashavuje benshi

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Loris Tyson Ndongozi umwimukira w'umurundi yaba mu karere ka Lowertown ko mu gisagara ca Ottawa muri Canada, yarashwe mw'ijoro ryo kuwa Mungu aca arasandaba.

Kezabahizi yabwiye iki kinyamakuru ati: "Yari umuntu yarangwa n'akamwemwe, yama ariko aramwenyura".

"Iyumvire wari wizeye kazoza keza ku bana bawe canke mbere no kuri wewe, ariko rero ibintu nk'ibi bigaca biba".

"Iyumvire kuraswa mu kajagari gutya. Nk'umuvyeyi, sinibaza ko hari umuntu n'umwe yipfuza guhamba umwana wiwe".

Ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri, incuti n'abagenzi barakoraniye hamwe mu kigandaro.

Donatien Dondogori, sewabo wa Ndongozi asubirwamwo n'ikinyamakuru Ottawacitizen avuga ko bavuye mu Burundi bahunze kuko ata mahoro bahabona, no ngaho bakaba bayabuze.

Ati: "Twavuye mu gihugu cacu kuko twarondera amahoro, twarabonye amaraso mu mabarabara. Ubu turi muri Canada, igihugu ciza, none naho babandanije kurasa."

Mu ndwi zibiri ziheze nibwo Ndongozi yahejeje amashure yisumbuye, eka yari aherutse gufatwa n'umurwi uzwi cane i Quebec muri Football Americain wa Notre-Dame wo mu gice ca mbere.

'Uwundi murundi' akiri muto yishwe i Londres

Uwundi murundi atarashika ku myaka 20 y'amavuka, avugwa ko yoba yariciwe mu Bwongereza ku wa mbere mu karere ka Woolwich mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Londres.