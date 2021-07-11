DR Congo: Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya yapfiriye muri France

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Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya wo muri DR Congo yapfiriye mu Bufaransa kuri iki cyumweru ku myaka 81, azize uburwayi.

Urupfu rwe rwemejwe na Cardinal Fridolin Ambongo Besungu - ari nawe wamusimbuye agiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 2018, wasabye rubanda kumusabira iruhuko ridashira.

Mu cyumweru gishize nibwo Laurent Monsengwo yajyanywe kuvurirwa mu Bufaransa uburwayi butatangajwe.

Mu 2010 nibwo yagizwe Cardinal, usibye kuba umunyedini ukomeye azwi kandi nk'impirimbanyi y'amahoro, ibiganiro n'uburenganzira bwa muntu.

Mu 2011, Cardinal Monsengwo yanyuranyije n'uwari Perezida Joseph Kabila ubwo yavugaga ko amatora yari yabaye "atarimo ukuri cyangwa ubutabera".

Mu 2013, yari mu ba-cardinal bashoboraga gutorwamo Papa, ndetse yari mu nteko y'abatoye Papa Francis uriho ubu.