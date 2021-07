Jaipur: Inkuba yishe abantu 11 barimo gufata 'selfie' mu Buhinde

Haciye isaha 1

Imibare yerekana ko inkuba nazo ziyongereye ku kigero kiri hagati ya 30% na 40% kuva mu ntangiriro no hagati y'imyaka ya 1990.

Ibyo wakora igihe hari inkuba:

Aho biva: Royal Society for the Prevention of Accidents