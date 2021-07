South Africa: Amasanamu y'ibinyoma ku migumuko ishingiye kw'ifungwa rya Jacob Zuma

Haciye isaha 1

Isanamu yarementanijwe y'uyu yahoze ari umukuru w'igihugu ari mw'ibohero

Iyo sanamu yari ifise amajambo ndondafoto (caption) ngo: "Durban City, We See You! Amandla," (ni ukuvuga Igisagara ca Durban. Turababona! Amandla), ifise n'urufunguruzo (hashtag) with the hashtag #FreeJacobZuma. Ijambo Amandla - ryogereranywa na 'komera' - ryari ijambo bakoresha nk'icivugo mu myiyerekano yakorwa ca gihe ca ya ntwaro karyanishamiryango apartheid.