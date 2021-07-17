South Africa: Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko imidugararo ku ifungwa rya Zuma yari yarateguwe

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Ahavuye isanamu, AFP via Getty Images Insiguro y'isanamu, Abantu barenga 2,500 batawe muri yombi bakurikiranyweho guteza iyi midugararo yiciwemo abantu

Perezida w'Afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko urugomo rwibasiye iki gihugu rwari rwarateguwe mbere, avuga ko ibi ari igitero cyagabwe kuri demokarasi.

Imidugararo yatejwe n'ifungwa rya Jacob Zuma wahoze ari Perezida.

Umubare w'abamaze gupfa wazamutse ugera ku bantu 212, biyongereyeho hafi 100 kuva ku wa kane, nkuko leta yabivuze.

Abapolisi bakomeje kurinda ibicuruzwa by'ibiribwa bigezwa mu maguriro manini, nyuma y'iminsi yaranzwe n'ubusahuzi ahantu henshi bigatuma habaho ubucye bw'ibiribwa.

Bigereranywa ko ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari imwe y'amadolari y'Amerika byibwe mu ntara ya KwaZulu-Natal hagasahurwa amaduka atari munsi ya 800, nkuko umuyobozi w'akarere ko muri iyi ntara yabivuze.

Mu ruzinduko Bwana Ramaphosa yagiriye mu ntara ya KwaZulu-Natal - aho Bwana Zuma avuka hakaba ari na ryo zingiro ry'uru rugomo - yagize ati:

"Biragaragara neza ko ibi bikorwa byose by'imidugararo no gusahura byashishikarijwe - hari abantu babiteguye banakora ihuzabikorwa ryabyo".

Perezida Ramaphosa yavuze ko iyi midugararo ari ukugerageza gushimuta demokarasi y'Afurika y'epfo. Yabwiye abamushyigikiye ko abayiteguye batahuwe, ariko ntiyagira andi makuru arenzeho atanga.

Yongeyeho ati: "Tugiye kubafata".

Muri KwaZulu-Natal, benshi bakomeje gutonda imirongo bashaka ibyo kurya, rimwe na rimwe kuva mu masaha ya kare mu gitondo kugira ngo bagire na bicye babona.

Abantu bari bategereje babwiye BBC ko bahangayikishijwe no kugaburira imiryango yabo, kubona amata y'abana n'ibyo kubinda abana babo, ndetse n'ibiryo by'imbwa zabo.