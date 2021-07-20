Nigeria: Igisirikare kivuga ko abajura bahanuye indege y'intambara

Na Chris Ewokor

BBC News, Abuja

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Ahavuye isanamu, NAF Insiguro y'isanamu, Liyetona Abayomi Dairo yashimiwe n'umukuru w'ingabo zirwanira mu kirere Air Marshal Oladayo Amao

Abajura (cyangwa abasuma mu Kirundi) bo muri Nigeria bahanuye indege y'igisirikare cy'iki gihugu kirwanira mu kirere, mu buryo bw'imbonekarimwe aho indege ya gisirikare ihanuwe n'itsinda ry'abajura.

Igisirikare cya Nigeria kirwanira mu kirere cyavuze ko umupilote w'iyo ndege yari amaze gusoza igitero ku bashimusi ubwo yatangiraga kuraswaho muri iyo ndege.

Liyetona Abayomi Dairo yaturumbutse mu ndege akoresha "uburyo bumujemo bwo kwirokora" yirinda gufatwa ndetse ashaka aho yikinga (yihisha), mbere yuko yongera gusanga abasirikare bagenzi be.

Iki gitero cyabereye ku mupaka wa za leta za Zamfara na Kaduna zo mu majyaruguru y'igihugu.

Ibico by'abitwaje intwaro - bizwi muri ako karere nk'"abajura" - bivugwaho kuba ari byo byihishe inyuma y'ibikorwa by'ubushimusi biherutse kuba muri iki gice cy'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria.

Abanyeshuri baribasiwe - abarenga 1,000 bamaze gushimutwa kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka ushize.

Benshi muri bo bararekuwe - amakuru avuga ko barekuwe hamaze kwishyurwa amafaranga y'ingwate, ariko bamwe muri bo barishwe.

Mu minsi ya vuba aha ishize, Perezida Muhammadu Buhari yategetse igisirikare gukora igishoboka cyose kikamenesha abagizi ba nabi muri leta za Katsina, Zamfara na Kaduna.

Igisirikare cya Nigeria kirwanira mu kirere cyavuze ko cyari cyarashyizeho ibikorwa byo ku manywa na nijoro byo kugaba ibitero ku bajura gifatanyije n'abasirikare barwanira ku butaka. Ni muri kimwe muri ibi bikorwa iyo ndege y'intambara yahanuriwemo ku cyumweru.

Mu itangazo, igisirikare kirwanira mu kirere cyagize kiti: "Muri ibi bikorwa bikomeye, abajura babarirwa mu magana baciwe intege ndetse aho bihisha henshi harasenywa".

Nubwo muri uyu mwaka habayeho impanuka nyinshi z'indege za gisirikare, ubu ni bwo bwa mbere hatangajwe ko abajura bitwaje intwaro bahanuye indege nk'iyo.

Mu kwezi kwa gatanu habayeho kugwa mu kantu ubwo uwari umukuru w'ingabo za Nigeria Liyetona Jenerali Ibrahim Attahiru, yapfiraga mu mpanuka y'indege ari kumwe n'abandi basirikare 10.

Mu kwezi kwa kane, indi ndege y'intambara nk'iyi yo mu bwoko bwa Alpha Jet yakoreye impanuka muri leta ya Borno - kamwe mu turere aho umutwe w'intagondwa za Boko Haram ziyitirira idini ya Islam zikorera cyane. Amakuru yuko yahanuwe n'izi ntagondwa yahakanywe n'igisirikare.

Mbere yaho, mu kwezi kwa kabiri, indege ya gisirikare yakoreye impanuka mu murwa mukuru Abuja, ikaba yari irimo kwerekeza muri leta ya Niger gushakisha abanyeshuri bari bahashimutiwe, yica abantu barindwi bose bari bayirimo.