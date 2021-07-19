South Africa: Jacob Zuma yagejejwe imbere y’urukiko

Iminota 34 iraheze

Nibwo bwa mbere yabonetse mu ruhame kuva akatiwe amezi 15 y'igifungo kubera gusuzugura urukiko, nyuma akishyikiriza polisi.

Zuma yari yicaye atuje, yambaye ishati yera ikoti ry'umukara na karuvati itukura, ari mu cyumba cya gereza itatangajwe.

Yavuze macye mu gihe umwunganizi we yasabaga ko uru rubanza ku byaha aregwa ko yakoze mu myaka ya 1990 nanone rwigizwayo.