Pegasus: Perezida wa France Emmanuel Macron avugwa mu bagambiriwe mu butasi bw'iyi 'software'

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Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ni umwe mu bategetsi benshi bo ku isi byemezwa ko bagambiriwe mu butasi bwo kwinjira muri telefone zabo hakoreshejwe 'software' ya Pegasus, nkuko amakuru abivuga.