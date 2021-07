Pegasus: Abayicuruza bavuga ko ibyo kwinjira muri telefone bikwiye kubazwa abakiliya bayo

Iminota 19 iraheze

Izo nkuru zivuga no ku birego byuko nimero ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na yo iri kuri urwo rutonde kandi ikaba yaragambiriwe kunekwa.

"Tugomba kwishyira ku rwego rwo hejuru rw'imikorere rurimo kugenzurwa no gukorera mu mucyo... kugira ngo dutume habaho umutekano w'abaturage [no gukuraho] impungenge ku burenganzira bwa muntu no kutavogera ubuzima bwite".