Esperance Mukashema uzwi kuri Radio Ubumwe yapfuye azize uburwayi mu Buholande

Iminota 30 iraheze

Umupfasoni Espérance Mukashema asanzwe azwi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yapfuye azize indwara aho yari yarahungiye mu Buholande.

Uyu mupfasoni ari mu barokotse Jenoside yo mu Rwanda yari umwe mu basaba ko Abanyarwanda bose bumva ko bakozweko n'iyo Jenoside.

Mukashema asize yanditse agatabo yise "Bishe Umumalayika", karimwo igishingantahe c'ivyabaye muri ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa mu mwaka wa 1994 mu Rwanda.

Mukashema yumvikana anenga ubutegetsi bw'u Rwanda kuri radio ikorera ku rubuga ngurukanabumenyi yitwa Ubumwe, yagiye ifatwa ko ari iy'urunani MRCD-Ubumwe rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda yose ikorera mu mahanga, ruvugwa mu rubanza rwa Paul Rusesabagina n'abandi bantu 20 rubandanya mu Rwanda.