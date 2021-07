Rwanda – Covid: Habonetse ubwoko butazwi bw'iyi virus

Yavuze ko ubwoko bwa Delta, "bwandura vuba kandi butera abantu kuzahara no gupfa ari benshi" ari bwo busobanura "ukuntu iki cyorezo cyadutunguye mu kwezi kwa gatandatu tukabona mu gihe gitoya kirazamutse".

Imibare y'abashya bandura n'abicwa na Covid yakomeje kuzamuka mu Rwanda kuva icyo gihe, bituma ingamba zikazwa muri uku kwezi mu mujyi wa Kigali no mu turere umunani.

Biteganyijwe ko ubu bwoko buzaba ari bwo bwiganje mu mezi ari imbere aho WHO yiteze ko hashobora kuzaba hari miliyoni zirenga 200 z'ababwanduye mu gihe cy'ibyumweru.

Ubwoko butazwi…icyo buvuze

Byatumye WHO/OMS ifata amwe iyashyira mu byiciro bya; Variants of Interest (VOIs) na Variants of Concern (VOCs) bitewe n'ubukana n'ubushobozi bwo gukwirakwira vuba, hagamijwe kuzikurikirana ku isi, no gukora ubushakashatsi.