Amashusho yerekana ingene aba Taliban bagiye bafata uturere twa Afghanistan

Iminota 42 iraheze

Ariko n'aho ingabo mvamakungu zagumye mu karere, amamiriyoni n'amamiriyoni y'amadorari agasohoka mu ntumbero yo gushigikira no kwigisha ingabo za Afghanistan, aba Taliban bariyegeranije, buke buke bagenda bashinga ibirindiro mu turere turi kure mu musozi.

Uturere nyamukuru bashinzemwo ibirindiro turi mu micungararo y'ahahoze ibirindiro vyabo mu bumanuko no mu bumanuko bushira uburengero - mu buraruko bw'intara ya Helmand, intara za Kandahar, Uruzgan, na Zabul, hamwe no mu misozi yo mu bumanuko bw' intara ya Faryab iri mu buraruko bushira uburengero, hamwe no mu misozi ya Badakhshan iri mu buraruko bushira ubuseruko.