Umuhindekazi wishwe kubera kwambara ikoboyi

Iminota 46 iraheze

Mu cyumweru gishize, Neha Paswan w'imyaka 17 bivugwa ko yakubiswe kugeza apfuye n'abo mu muryango we mu majyaruguru y'Ubuhinde muri leta ya Uttar Pradesh kuko batishimiye ko yambaye ikoboyi.

Nyina, Shakuntala Devi Paswan, yabwiye BBC Hindi ko umukobwa we yakubiswe inkoni bikomeye na sekuru na ba nyirarume nyuma y'impaka ku myambarire ye aho yari yabasuye mu karere ka Deoria, kamwe mu turi inyuma mu iterambere muri iyo leta.

Shakuntala Devi avuga ko umukobwa we yakubiswe kugera ataye ubwenge, maze ba nyirarume bagahamagara ubufasha bakavuga ko bamujyanye kwa muganga.

Mu gitondo cyakurikiye, Shakuntala Devi avuga ko babwiwe ko umurambo w'umukobwa we uri kunagana ku kiraro cyo ku mugezi witwa Gandak wo muri ako gace. Bagiye kureba basanga koko ni Neha.

Polisi yakiriye ikirego cy'ubwicanyi no guhisha ibimenyetso biregwa abantu 10, barimo nyirakuru na sekuru wa Neha, ba nyirarume, ba nyina wabo, babyara be n'umushoferi. Abaregwa ntacyo baravuga ku mugaragaro.

Shakuntala Devi (iburyo) ntariyumvisha impamvu umukobwa we yishwe

Se wa Neha witwa Amarnath Paswan, ukora nka nyakabyizi ahantu bubaka hitwa Ludhiana, umujyi uri muri Punjab, wahise agaruka mu rugo kubera aka kaga, avuga ko yakoze cyane ngo yohereze abana be, barimo na Neha, ku ishuri.

Shakuntala Devi avuga ko umukobwa we yifuzaga kuzaba umupolisi, "ariko ubu inzozi ze zitagishobotse".

Uyu mugore avuga ko baramu be bashyiraga igitutu kuri Neha ngo ave mu ishuri, kandi kenshi bamutwamaga uko yambaye ikintu cyose kitari umucyenyero gakondo w'Abahindekazi.

Neha ariko yakundaga kwambara imyenda igezweho - amafoto abiri umuryango we wahaye BBC amugaragaza hamwe yambaye ikanzu ndende ahandi yambaye ikoboyi n'ijaketi.

Abagore n'abakobwa mu Buhinde bafite ingorane zikomeye - kuva ku kwica bataravuka kubera gushaka abahungu - kugera ku ivangura no gusuzugurwa.

Abagore n'abakobwa mu mijyi mito no mu byaro mu Buhinde babaho ku mategeko akomeye y'abakuru b'imidugudu cyangwa b'imiryango babategeka kenshi ibyo bambara, aho bajya cyangwa abo bavugana, kubirengaho gato bigakurikirwa n'ibihano.

Mu kwezi gushize, habonetse video iteye agahinda yo mu ntara yegeranye n'iyo ya Medhya Pradesh yerekana umukobwa w'imyaka 20 akubitwa bikomey e na se na babyara be babiri b'abagabo.

Amashusho yabyo yerekanye umwe mu bakobwa akururwa umusatsi agakubitwa hasi, agakubitwa imigeri n'amakofe n'imbaho, akubitwa n'ababyeyi be, basaza be na babyara be. Nyuma y'uko iyi video ikwirakwiriye, polisi yafashe abantu barindwi.