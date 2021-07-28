Barack Obama yabaye umushoramari muri NBA Africa

Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika yashoye imari muri NBA Africa aho avuga ko ari ubufatanye yizeye ko buzungura urubyiruko mu bihugu byinshi.

Itangazo rya National Basketball Association (NBA) rivuga ko Obama azafasha kumvikanisha umuhate wa NBA wo gufasha sosiyete ya Africa muri gahunda zirimo uburinganire n'iterambere.

Obama azaba afite imigabane mitoya muri ubu bushabitsi ateganya kuzifashisha mu gihe kizaza mu kongera imari muri gahunda zo gufasha urubyiruko za Obama Foundation.

NBA Africa ni ubushabitsi (business) ya NBA, burimo na Basketball Africa League (BAL) irushanwa riheruka kubera bwa mbere mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu.