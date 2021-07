NBA: Jonathan Kuminga w’i Goma muri DR Congo mu ikipe ya Steph Curry

Haciye isaha 1

Jonathan Kuminga ajya guhobera umwe mubo mu muryango we nyuma y'uko atoranyijwe na Golden State Warriors nk'umukinnyi wayo mushya

I Goma, umwe mu basore bakinye Basketball bazi Jonathan Kuminga ari muto, avuga ko bibateye ishema ariko we bitamutunguye kuko yari impano idasanzwe kuva ari muto.

Afatwa nk'umukinnyi uharaze (athletic) kurusha abandi baraye batoranyijwe, ni umuhanga mu gutsinda no gukinana n'abandi, afite n'amahirwe yo gukura akavamo uwugarira neza.

Iwabo i Goma, arazwi cyane mu bakina n'abakurikira Basketball ubwo yakinaga mu cyiciro cy'abana arangwa n'ubuhanga budasanzwe mu gusimbuka no kudunda umupira.

Yagize amahirwe, mu 2016 ataruzuza imyaka 14, akurikira mukuru we Joel Ntambwe muri Amerika wari warabonyeyo 'bourse/scholarship' ya National Collegiate Athletic Association (NCCA).

Ubuhanga bwa Kuminga muri basketball bwatumye abona umwanya mu bigo by'amashuri yisumbuye muri West Virginia, New York na The Patrick School muri New Jersey yakiniye mbere y'uko ajya muri G League Ignite y'ababigize umwuga.