Bennifer 2.0: Uko Jennifer Lopez na Ben Affleck bongeye kutuvugisha

Na Alex Taylor

BBC Imyidagaduro

Iminota 59 iraheze

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Jennifer Lopez na Ben Affleck bamaze iminsi bajyana mu biruhuko nk'abantu bongeye gukundana

Kureba amafoto ya Jennifer Lopez na Ben Affleck baryamanyeho ku bwato bwa yatch bisa no gutekereza ko wasubiye mu minsi yo kuvugwa cyane kwabo mu 2002.

Imwe muri izo foto (ubu ni nyinshi) yatangajwe mu minsi ya vuba aha iberekana bari gusubiramo ibisa n'amashusho yo mu ndirimbo 'Jenny from the Block', aho Lopez uwari fiancé we - ubu basubiranye - amukorakora ku kibuno.

Ayo mafoto, yatangajwe bwa mbere ku rubuga rw'imyidagaduro TMZ mu cyumweru gishize, yahise yuzura ku mbuga nkoranyambaga byerekana uburyo abantu bakumbuye ibya cyera.

Ariko abitegereza cyane banabonye uwabafotoye wafataga ibyo bihe aba bongeye gukundana nanone bari mu bwato bwa yatch.

Icyitonderwa: BBC ntibazwa ibivuye ku zindi mbuga

Aya mashya agaragaza imbaraga aba bombi bari bazwi nka Bennifer - bafite atari gusa ku bafana cyangwa itangazamakuru, ahubwo nabo ubwabo nk'ibyamamare.

Izamuka rya Tabloids no gusenya urukundo rwabo

Gusubirana kwa Bennifer 2.0 birerekana umwanya bari bafite igihe bakundanaga bwa mbere, nk'uko bivugwa na Ed Gleave, umwanditsi mukuru kuri Daily Star Sunday.

Bakundanye mu 2002, igihe ibinyamakuru bizwi nka Tabloids byari bigeze ku gasongero, igihe kandi umwanya wihariye w'ibyamamare mu itangazamakuru ryandika ku mpapuro wari umuco, ku bafotora bafite 'lens' ndende n'abandika amakuru avugwa, Bennifer yari 'couple' ikomeye yo guhozaho imboni ya camera n'ikaramu.

Bombi bari hejuru mu kwamamara kwabo. Lopez, yari agisohora Album ye ya mbere yakunzwe cyane, J Lo, yari inyenyeri muri Hollywood - amaze gukina muri filimi yitwa Maid in Manhattan na The Wedding Planner cyangwa se Out Of Sight na The Cell.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Lopez na Affleck mu kwerekana bwa mbere filimi ya Maid in Manhattan mu 2002

Affleck, umwanditsi muto wa filimi watsindiye igihembo cya Oscar - kubera Good Will Hunting afite imyaka of 25 - nawe yari akenewe cyane, nyuma yo gukina no muri filimi nka Shakespeare in Love na The Sum of All Fears. Mu kwa 12/2002, People Magazine yavuze ko Affleck ari we "Sexiest man alive".

Gleave ati: "Bibaho gacye kubona 'couple' y'ibyamamare byose biri hejuru cyane, rero iyo bibayeho abafana barashika.

"Bombi bari ku gasongero mu mukino wabo kandi bombi bari 'sexy', abantu benshi rero bifuzaga kumenya iby'ubuzima bwabo bwite kandi benshi bifuza kureba amafoto yabo."

Mu myaka ibiri bakoze izina ryabo - bigendanye n'itangazamakuru ry'icyo gihe ryabafashije kumenyekanisha cyane amashusho yayo 'Jenny from the Block'.

Nyuma y'uko Affleck amusabye kumubera umugore amwambitse impeta ya diyama y'ibara rya 'pink' mu kwa 11/2002, amafoto yakomeje kuza - harimo n'ay'aba paparazzi y'aba bombi.

Ariko gukurikiranwa cyane hamwe no kuba filimi yabo bombi Gigli yarakiriwe nabi, byahinduye ibintu.

Bigijeyo ubukwe bwabo babushyira mu kwezi kwa cyenda 2003 kubera "gukurikiranwa gukomeye n'itangazamakuru", ariko batandukana mu kwezi kwa mbere kwakurikiyeho.

Mu 2018 Lopez yabwiye ikiganiro cya Jess Cagle ati: "Ntabwo twashatse kugira urukundo rufunguriye rubanda, twisanze gusa turi kumwe mu ivuka rya za tabloids.

"Dushobora kuba twarabigizemo uruhare kuko byari biryoshye...ariko byarimo bitwangiza...Hari igitutu kinini...".

Dusubire imbere

Twihutishije mu myaka 20 - mu gihe gitandukanye cyane, hagati mu cyorezo ku isi - gusubirana kwabo (nyuma y'uko bombi bagiye batandukana n'abandi bashakanye, na Affleck arwana n'ibibazo byo kubatwa) bisobanuye kongera kwifuza hambere heza.

Gleave ati: "Iki cyorezo cyatumye twese dukumbura ibintu tuzi. Biba ku kiremwa-muntu buri gihe mu bihe bikomeye. Hari impamvu habaye kuvuka kw'abana benshi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi.

"Kugaruka kwa Bennifer kandi biha buri wese icyizere ko gusoza neza bishoboka. Umuntu wese ufite uwo yakunze mbere mu ibanga ibi yabikuramo icyizere.

"Niyo mpamvu habayeho gukurikirana cyane ubwo twatekerezaga ko Jennifer Aniston na Brad Pitt nabo baba bagiye bakongera kukanyuzaho."

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Bennifer 2.0 bafotowe bari mu kiruhuko muri iyi yatch y'agaciro kanini yitwa Valerie

Ifoto n'igihe cyayo?

Ifoto yashyizwe kuri TMZ ikaza gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, igaragaza byombi uko itangazamakuru ry'imyidagaduro ryahindutse ariko kandi rikanaguma uko ryahoze.

Umufotozi w'imyidagaduto Carla Speight, avuga ko iriya foto yari kugira agaciro k'ibihumbi by'amadorari ku isoko ry'amafoto.

Carla ati: "Ni inkuru ishyushye mu myidagaduro yo gukandaho ugafungura. Cyane cyane ku bantu nka TMZ bashobora kugera mu mibare itanu, byoroshye."

Ibi ni ingingo ikomeye ku bafotora muri iki gihe kuko kutagenzura imbuga nkoranyambaga bisobanuye ko ifoto mu kanya gato ishobora guhinduka ikintu kidafite agaciro iyo itangiye gukwirakwira.

Carla ati: "Byambayeho inshuro nka miliyoni - abafana bafata 'screenshot' y'ifoto bakayishyira ku mbuga nkoranyambaga, nta burenganzira bwa nyirayo.

"Ariko ibyo byose ntibibuza ifoto gukomeza kuba isobanutse, no muri ibi bihe by'imbuga nkoranyambaga."

Kimwe mu byibazwaho ku ifoto ya Bennifer 2.0 ni uko bari ahantu ntawe bakumiriye - ariyo mpamvu abantu batabishidikanyaho kuko mu bwato haboneka umuntu ufata amafoto muri iyo foto nyine. Ariko Carla avuga ko byaba bidasanzwe ko ifoto nk'iriya bayitegura ngo ifatwe.

Ati: "Niba iriya foto yarateguwe, babikoze ku mpamvu nziza. Ubwo iriya foto yasohokaga hariya igakwira hose, itangazamakuru rizayigarukaho mu gihe cy'iminsi.

"Izavana mu nzira andi mafoto yose yo muri iyo minsi, kandi ituma abantu bongera kubavugaho."

Ariko bitandukanye no mu myaka ya 2000, ubwo Affleck na Lopez bifashishaga itangazamakuru ngo bagume mu mboni ya rubanda - ubu ikibazo cyose hagati yabo n'itangazamakuru gihita kigera ku mbuga nkoranyambaga.

Kate Randall umwanditsi mukuru wa Heat Magazine asobanura ko "ibyamamare ubu bizi ko buri gihe bitagikeneye itangazamakuru kuko bashobora kuvugana n'abafana babo kuri Instagram, Twitter na Tik Tok kandi bakavuga ibyo bashaka."

Ubu, urubuga rw'amakuru avugwa ku byamamare nka Deux Moi - isaba ikanatangaza ibivugwa - igeze ku bayikurikira miliyoni imwe kuri Instagram gusa.

Umwanditsi mukuru wayo yabwiye BBC ati: "Imbuga nkoranyambaga zituma ariya mafoto agera kure cyane mu gihe gito kurusha muri Tabloids zo mu myaka ya 2000 - kandi abantu ubu ntibakibasha gutegereza amakuru.

"Uyu munsi kandi abantu basa n'abizera amakuru ava muri rubanda ku byamamare bivuga 'ukuri' kwabyo."

None ukuri ni ukuhe kw'ifoto ya Bennifer 2.0?

Umwanditsi wa Deux Moi ati: "Abantu baravuga ko Ben & Jen bariho basubiramo amashusho yo muri 'Jenny from the Block' ku isabukuru yayo kandi ndibaza ko ariyo mpamvu umufotozi we bwite yari hariya.

"Ibi bisubira ku gukumbura ibya cyera muri iki cyorezo...Abantu ubu bafite urukumbuzi none Ben na Jen nabo bari kubagerera ku nyota yabo.