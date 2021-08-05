US irateganya guhindura urukingo rwa Covid itegeko ku munyamahanga wese ugiyeyo
Leta zunze ubumwe za Amerika amaherezo zizasaba abagenzi bose bavuye mu mahanga kuba barakingiwe byuzuye, nk'uko umukozi muri White House abivuga.
Uyu mukozi utavuzwe izina yabwiye ibiro ntaramakuru bitandukanye ko ubutegetsi bwa Joe Biden bwasabye inzego zibishinzwe gutegura mu byiciro gufungurira imipaka abanyamahanga.
Nta gihe cyatangajwe cy'iki cyemezo.
Amerika ubu yugarijwe no kwiyongera gushya k'ubwandu, cyane cyane mu batarakingiwe, mu gihe ubwoko bwa Delta bwiganje.
Amabwiriza ariho ubu abuza abagenzi benshi bavuye mu mahanga kwinjira muri Amerika.
Amabwiriza ya mbere nk'aya yashyiriweho Ubushinwa mu kwezi kwa mbere 2020.
Kuva icyo gihe, yagiye yagurwa ku bantu bose batari Abanyamerika bavuye mu Bwongereza n'ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi, Brazil, Ireland, Ubuhinde, Iran na Africa y'Epfo.
Abemerewe kwinjira muri Amerika bagomba kwerekana ko batanduye Covid-19 mu minsi itatu y'urugendo.
Mu cyumweru gishize, Jen Psaki ushinzwe itangazamakuru muri White House, yavuze ko Amerika "iba igumishijeho amabwiriza ariho kugeza ubu" kubera kwiyongera k'ubwandu, nubwo bitifuzwa na kompanyi z'indege n'abo mu bukerarugendo.
Kuwa gatatu, umukozi wa White House utaravuzwe izina, yavuze ko ubutegetsi buri kureba uko imipaka yafungurwa mu buryo "budateye akaga".
Yongeyeho ati: "Hakabaho kugabanya...abanyamahanga binjira muri Amerika - bavuye mu bihugu byose - bagomba kuba barakingiwe byuzuye".
Hejuru ya 70% by'Abanyamerika bafashe nibura doze ya mbere y'urukingo rwa Covid-19.
Ariko imibare y'abandura yongeye kuzamuka ndetse nko muri leta ya Florida imibare y'abashyirwa mu bitaro irenga iyigeze ibaho mbere.
Uturere twinshi n'ibikorwa by'ubucuruzi muri Amerika ubu byongeye gushyiraho amabwiriza ategeka abantu kwambara agapfukamunwa ahari abantu benshi.