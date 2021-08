Michael Spavor wo muri Canada yakatiwe imyaka 11 ahamijwe ibyaha byo gutata muri China

Iminota 21 iraheze

Michael Spavor afunze kuva mu 2018, nyuma yo gufatwa we n'Umunya-Canada mugenzi we Michael Kovrig wari umudipolomate.

"Ku cyaha cyo gutata no kugeza amabanga y'igihugu hanze bitemewe [Spavor] yakatiwe gufungwa imyaka 11, hafatirwa umutungo we w'agaciro ka 50,000 yuan (ni arenga miliyoni 7Frw) no koherezwa iwabo."