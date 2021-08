'Wohunga umugabo wawe agukubise – ariko ntubishobora iyo ari umwana wawe'

Haciye isaha 1

Abavyeyi benshi ntibigera biterwa umutima uhagaze no kugirirwa nabi n'umwana wabo w'amatati, w'amahane canke w'urugomo, ariko iyo bishitse, bagira amadidane. Ntibashobora guca bata ngo bahunge - kandi bashobora kugira ubwoba ko basavye ubufasha bishobora kugira ingaruka kuri uwo mwana wabo. Ubushakahatsi bwerekana ko izo ngorane kenshi zihishwa, kandi ko zishika cane kurusha uko muvyibaza.

Nyina wa Aidan, Hazel, avuga ko 'igitangaje ni uko ari we wa mbere mu kudukunda jewe n'iyo mbwa kurusha abandi bose."

Hazel avuga ko ''Kuri we, ikintu cose gishobora gukoreshwa mu gutera amahane (urugomo). N'umunyamahane kandi abona amahane mu kintu icarico cose. Ntidushobora no kurabana ikiganiro gisanzwe c'abana kuko habayemwo akantu na gato k'amahane, azogasubiramwo, agasubiremwo, yongere agasubiremwo."

Ishure ryahavuye ryubaka icumba kigizwe n'impome z'ibintu bifobafoba (bitababaza) kugira Aidan ajanweyo igihe yaba abangamye kuri we nyene no ku bandi.

'Kubera ata n'umwe abivuga, uca wibaza ngo ni wewe wenyene ubibayemwo'

Rachel Condry avuga ati: ''Abagore ni bo akenshi bakarirwa no guhura n'ibibazo vy'amahane yo mu ngo y'ubwoko bwose, no ngaha ni co kimwe. N'ubwo bidashikira abavyeyi b'abagabo, amahane y'umwana w'umuhungu kuri nyina ni yo akunze gushika cane."