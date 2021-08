Nicki Minaj n'umugabo we Kenneth Petty barezwe n'umugore wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina

Mu kirego cyatanzwe mu rukiko rw'akarere i New York, uwo mugore avuga ko Madamu Minaj yemeye kumuha $500,000 (agera kuri miliyoni 503 mu mafaranga y'u Rwanda) ayanyujije ku wundi muntu, na we agakuraho ibirego ashinja Petty.

Icyo kirego kivuga ko nyuma gato yuko Petty atawe muri yombi mu 2020, uwo muntu yahaye Minaj nimero ya telefone y'uwo mugore. Bivugwa ko Madamu Minaj yahamagaye uwo mugore akamwemerera kumutwara mu ndege we n'umuryango we akabajyana i Los Angeles mu gihe yari kuba "amufashije".

Uwo mugore anavuga ko hashize iminsi yanze ibyo Madamu Minaj yari yamwemereye, we n'umuryango we "bibasiwe bikomeye no guhamagarwa kuri telefone byo kubajujubya ndetse no gusurwa n'abo batatumiye".