Afghanistan: Aba Taliban binjiye muri Kabul mu gihe Perezida Ghani yahunze
Abarwanyi b'aba Taliban binjiye mu murwa mukuru Kabul wa Afghanistan, nyuma yuko Perezida Ashraf Ghani ahunze igihugu.
Izi ntagondwa zigendera ku mahame akaze yiyitirira Islam ziri hafi kwigarurira igihugu cyose, nyuma yuko zifashe ibice byinshi mu buryo bwihuse, mu gihe ingabo z'amahanga zirangajwe imbere n'Amerika zahavuye nyuma y'imyaka 20.
Amakuru avuga ko aba Taliban bafashe ibiro bya perezida.
Abanya-Afghanistan babarirwa mu bihumbi bari bahungiye i Kabul mu byumweru bya vuba aha bishize.
Ku cyumweru, muri uyu mujyi hagaragaye abaturage bamwe bataye umutwe ndetse n'ubwoba bwabasabye.
Umuvugizi w'aba Taliban yabwiye BBC ko "nta kwihorera kuzabaho" ku baturage ba Afghanistan.
Ibihugu by'i Burayi n'Amerika birimo kwihutira guhungisha abaturage babyo. Amerika yohereje indege za kajugujugu za gisirikare gutwara abakozi b'ambasade yayo irinzwe bikomeye zibajyana ku kibuga cy'indege.
Ariko ambasade y'Amerika nyuma yatangaje ko hari amakuru y'urusaku rw'amasasu ku kibuga cy'indege cya Kabul. Yaburiye Abanyamerika bari muri ako gace kureba aho bikinga kuko "uko umutekano umeze... birimo guhindagurika byihuse".
Hashize hafi imyaka 20 aba Taliban bakuwe ku butegetsi n'ingabo z'amahanga zirangajwe imbere n'Amerika.
Perezida w'Amerika Joe Biden yashyigikiye icyemezo cye cyo gukura ingabo muri Afghanistan, avuga ko atari kubona igisobanuro cyo gutanga "ku kuba Amerika iri ubuziraherezo mu makimbirane y'abaturage b'ikindi gihugu".
'Abantu barimo kwiruka no kwihisha'
Umuvugizi w'aba Taliban Zabihullah Mujahid yavuze ko bategetswe kwinjira mu bice bimwe bya Kabul ku cyumweru, nyuma yuko mbere bari bagumye mu nkengero z'uyu mujyi.
Yavuze ko binjiye muri Kabul mu kubuza ko habaho akajagari no gusahura, nyuma yuko inzego z'umutekano za Afghanistan zitaye ibice bimwe by'uyu mujyi ndetse zigata n'uburinzi bwazo.
Yavuze ko aba Taliban bategetswe kutagirira nabi abaturage b'abasivile cyangwa ngo binjire mu ngo zabo. Yongeyeho ati: "Ingabo zacu zirimo kwinjira muri Kabul n'ukwigengesera kose".
Umutegetsi wo hejuru wo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko abarwanyi b'aba Taliban bageze kuri Kabul "bavuye mu bice byose".
Kwinjira muri Kabul kw'aba Taliban kubaye mu gihe abategetsi babwiye abanyamakuru ko Perezida Ghani yahunze. Aho aherereye ntabwo haramenyekana, ariko hari amakuru amwe avuga ko yerekeje mu gihugu cya Tajikistan bahana imbibi.
Abdullah Abdullah, umutegetsi wo hejuru wa Afghanistan, yagize ati: "Imana izabimubaza kandi n'igihugu kizaca urubanza".
Intambara ya Afghanistan - iby'ibanze
- Ingabo z'amahanga zirangajwe imbere n'iz'Amerika zahiritse aba Taliban: Mu 2001, ingabo z'amahanga zirangajwe imbere n'Amerika zahiritse abategetsi b'aba Taliban, nyuma y'ibitero muri Amerika byo ku itariki ya 11 y'ukwa cyenda muri uwo mwaka, byateguwe n'uwari umukuru w'umutwe wa al-Qaeda Osama bin Laden, wabaga muri Afghanistan.
- Hakurikiyeho imyaka makumyabiri yo kwigarurira Afghanistan hanakorwa ibikorwa bya gisirikare: Amerika n'inshuti zayo bahagarikiye amatora ndetse bubaka inzego z'umutekano za Afghanistan, ariko aba Taliban bakomeje kujya bagaba ibitero.
- Mu nyuma Amerika yagiranye amasezerano n'aba Taliban: Amerika ikahava niba intagondwa zemeye ko zitazacumbikira imitwe y'iterabwoba. Ariko ibiganiro hagati y'aba Taliban na leta ya Afghanistan byarananiranye. Ingabo zirangajwe imbere n'iz'Amerika zarahavuye muri uyu mwaka.