Zambia: Edgar Lungu yemeye ko yatsinzwe ashimira Hakainde Hichilema

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Bwana Lungu mbere yari yavuze ko ashobora kuregera mu rukiko ibyavuye mu matora aho yavugaga ko abatavugarumwe n'ubutegetsi bayakozemo uburiganya.

Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bashimiye Perezida Lungu ku gikorwa babonye nko gutsimbataza demokarasi ya Zambia n'urugero ku bindi bihugu.

Mu butumwa ryashyize kuri Facebook, ryanditse riti: "Patriotic Front Party irifuza gushimira perezida watowe, Hakainde Hichilema ku ntsinzi mu matora ya perezida."