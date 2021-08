Hakainde Hichilema: Umunya-Zambia yakuriye inyuma y'inka abaye prezida

Haciye umunota 1

Mu mwaka uheze yasohoye video yise "The tale of two professionals..." (Inkuru y'abanyamwuga babiri…), yerekana Hichilema nk'umugwizatunga abona kure kandi azi ico akora hanyuma Lungu nawe nk'umuntu yamariye amafaranga yiwe mu kabare no mu mazu y'ubutambiro. Iyo video igaca ibaza iti: "Muri abo babiri ni nde atomoye kurusha uwundi?"