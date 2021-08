Afghanistan: Kuki intsinzi y'aba Taliban i Kabul iri kugereranywa n'ifatwa rya Saigon muri Vietnam?

Iminota 43 iraheze

Abasesenguzi n'abadepite bo muri Amerika - abo mu ishyaka ry'abarepubulikani cyo kimwe n'abo mu ry'abademokarate - bakomeje gufata icyiswe ifatwa rya Saigon bakarigereranya no gufatwa kwa Kabul n'aba Taliban.

Ifatwa rya Saigon ni iki?

Imvugo "ifatwa rya Saigon" ishatse kuvuga igihe umurwa mukuru wa Vietnam y'epfo wafatwaga n'ingabo za gikomunisiti za Vietnam (the People's Army of Vietnam), zizwi nanone nka 'the Viet Cong'.