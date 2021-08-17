Afghanistan: Joe Biden yavuze ko Amerika itakomeza kurwana intambara abaho badashaka kurwana

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Perezida Joe Biden yavuze ko ahagaze "adashidikanya" ku cyemezo yafashe cyo kuvana ingabo za Amerika muri Afghanistan mu gihe ari kunengwa kuba Abataliban barahise bafata ubutegetsi.

Yavuze ko nubwo habaye "akajagari" mu kuvayo, "nta gihe cyiza cyabayeho mu gucyura ingabo za Amerika".

Kabul ni umujyi wa nyuma munini wafashwe n'Abataliban batangiye ibitero byabo mu mezi ashize ariko bikihuta cyane mu minsi micye ishize.

Ku wa mbere, Biden yagarutse muri White House nyuma y'umwiherero muri Camp David, kugira ngo agire icyo avuga kuri Afghanistan bwa mbere mu gihe cy'icyumweru gishize.

Yagize ati: "Ibyabaye mu cyumweru gishize bishimangira ko kurangiza uruhare rwa Amerika muri Afghanistan byari icyemezo nyacyo.

"Ingabo za Amerika ntizishobora kandi ntizikwiye kuba zirwana intambara kandi zipfira mu ntambara ingabo za Afghanistan zidashaka kurwana ubwazo."

Biden ari kunengwa kubera ibiri kuba muri Kabul nyuma y'icyemezo mu kwezi kwa kane cyo kuvana ingabo zose za Amerika muri Afghanistan bitarenze 11/09 uyu mwaka - isabukuru y'imyaka 20 y'igitero cy'iterabwoba cyabaye imbarutso y'uko kohereza ingabo.

George W. Bush wahoze ari perezida kandi wanategetse koherezayo ingabo mu 2001, yavuze ko ari "kureba ibintu bibabaje biri muri Afghanistan mfite agahinda gakomeye."

Yongeyeho ati: "Abanya-Afghanistan ubu bari mu kaga kanini cyane ni bo bari imbere mu guhindura ibintu neza mu gihugu cyabo."