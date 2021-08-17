Afghanistan: Joe Biden yavuze ko Amerika itakomeza kurwana intambara abaho badashaka kurwana
Perezida Joe Biden yavuze ko ahagaze "adashidikanya" ku cyemezo yafashe cyo kuvana ingabo za Amerika muri Afghanistan mu gihe ari kunengwa kuba Abataliban barahise bafata ubutegetsi.
Biden yabajije ati: "Bisaba ko hongera kugwa Abanyamerika bangahe?"
Yavuze ko nubwo habaye "akajagari" mu kuvayo, "nta gihe cyiza cyabayeho mu gucyura ingabo za Amerika".
Ku cyumweru, Abataliban bongeye gufata ubutegetsi, bashyira iherezo ku myaka 20 y'ingabo za Amerika n'iz'ibihugu by'inshuti zayo muri Afghanistan.
Kabul ni umujyi wa nyuma munini wafashwe n'Abataliban batangiye ibitero byabo mu mezi ashize ariko bikihuta cyane mu minsi micye ishize.
Ku wa mbere, Biden yagarutse muri White House nyuma y'umwiherero muri Camp David, kugira ngo agire icyo avuga kuri Afghanistan bwa mbere mu gihe cy'icyumweru gishize.
Yagize ati: "Ibyabaye mu cyumweru gishize bishimangira ko kurangiza uruhare rwa Amerika muri Afghanistan byari icyemezo nyacyo.
"Ingabo za Amerika ntizishobora kandi ntizikwiye kuba zirwana intambara kandi zipfira mu ntambara ingabo za Afghanistan zidashaka kurwana ubwazo."
Biden ari kunengwa kubera ibiri kuba muri Kabul nyuma y'icyemezo mu kwezi kwa kane cyo kuvana ingabo zose za Amerika muri Afghanistan bitarenze 11/09 uyu mwaka - isabukuru y'imyaka 20 y'igitero cy'iterabwoba cyabaye imbarutso y'uko kohereza ingabo.
Mitch McConnell, umusenateri ukuriye Abarepubulikani muri sena, yanditse kuri Twitter ati: "Ibyo turi kubona muri Afghanistan ni icyago gikomeye. Kuvayo k'ubutegetsi bwa Biden bizasiga icyasha ku izina rya Leta zunze ubumwe."
George W. Bush wahoze ari perezida kandi wanategetse koherezayo ingabo mu 2001, yavuze ko ari "kureba ibintu bibabaje biri muri Afghanistan mfite agahinda gakomeye."
Yongeyeho ati: "Abanya-Afghanistan ubu bari mu kaga kanini cyane ni bo bari imbere mu guhindura ibintu neza mu gihugu cyabo."
Bush yasabye ko Amerika "irenza urugero ntarengwa rw'impunzi muri iki gihe cyihutirwa cyo gutabara".
Mu ijambo rye, Biden yavuze ko ubutumwa bwa Amerika muri Afghanistan butari bugamije na rimwe kubaka igihugu.
Yavuze ko ubwo yari visi perezida mu 2009 atemeye koherezayo izindi ngabo ibihumbi byakozwe n'uwari perezida Barack Obama.
Biden yavuze kandi ko yakomeje amasezerano uwo yasimbuye Donald Trump yagiranye n'Abataliban yo kuvana ingabo za Amerika muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Yavuze ko ubu ari perezida wa kane wa Amerika ubu wari ubayeho mu gihe cy'iyo ntambara ndende kurusha izindi ya Amerika, kandi ko atari kuraga uwa gatanu izo nshingano.
Ati: "Ntabwo nzayobya abaturage ba Amerika mbabeshya ko hakenewe ikindi gihe gito ngo dukore itandukaniro muri Afghanistan."
Mu kwezi gushize, Biden yizeje abanyamakuru ko "bisa n'ibidashoboka" ko Abataliban bashobora kwigarurira igihugu cyose.
Ariko ejo ku wa mbere yameye ko ibyo "byabaye vuba cyane kurusha uko twabitekerezaga."
Amakusanyabitekerezo yerekana ko Abanyamerika benshi bashyigikiye ko Amerika iva muri Afghanistan.
Ariko Biden aranengwa cyane uburyo ingabo zahavuye, nyuma yo kuzihavana akoherezayo izindi ibihumbi gufasha gucyura abantu.
Amashusho yo ku cyumweru yerekanye kajuguhugu za gisirikare za Amerika zigenda hejuru ya Ambasade ya Amerika i Kabul.
Kuri benshi, aya shusho yibukije ubwo Amerika yavanaga ikimwaro muri Saigon, Vietnam, mu 1975, icyo Biden yari umusenateri ukuri muto.
Ku wa mbere, Amerika yabaye ihagaritse ibikorwa byo kuvana abantu muri Kabul, nyuma y'amashusho ababaje yo ku kibuga cy'indege ahapfuye abantu bagerageza guhunga.
Umusirikare mu ngabo za Amerika yabwiye CBS News ikorana na BBC, ko abasirikare ba Amerika bishe abanya-Afghanistan babiri bitwaje intwaro bari mu mbaga yarenze ku mategeko y'ikibuga cy'indege.
Bivugwa ko abantu barindwi bose hamwe bapfiriye mu kajagari kuri icyo kibuga cy'indege.
Bamwe muri bo bivugwa ko bapfuye bahanutse ku ndege ya gisirikare ya Amerika iriho igenda mu muhanda wayo ngo ifate ikirere
Ku wa mbere, Jake Sullivan umujyanama mu bya gisirikare wa US National Security yabwiye NBC ko Afghanistan yafashwe kuko abaho ubwabo babuze "ubushake" bwo kurwanya Abataliban.