Inzoka y'uruziramire yatunguye umuguzi ivuye mu bicuruzwa i Sydney

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe Insiguro ya video, Inzoka yatunguranye ihinguka mu bicuruzwa muri supermarket

Umuguzi wariho areba ibirungo agura mu iguriro ry'i Sydney yatunguwe no kubona imbere ye mu maso hatungutse inzoka rutura ivuye imbere mu bicuruzwa.

Helaina Alati w'imyaka 25 yari muri 'supermarket' ubwo uruziramire rureshya na metero eshatu rwahingukaga imbere ye.

Iri guriro riri hafi y'ahantu hari ibihuru n'ishyamba mu majyaruguru ashyira uburengerazuba mu nkengero za Sydney.

Guhura n'uruziramire mu tubati duteretseho ibirungo si ibyo Madamazela Alati yari yiteze.

Ariko ku bw'amahirwe kuri iyi nzoka n'uyu mukobwa, Alati ni inzobere mu gutabara inyamaswa kandi amenyereye inzoka.

Yabwiye BBC ati: "Nahise mpindukira kuko yari igeze muri 20cm imbere y'isura yanjye, iri kundeba mu maso."

Alati ntiyagize ubwoba kandi nta wundi muntu wari hafi.

Yahise amenya ko ari ubwoko bw'uruziramire rutagira ubumara mu gihe rwariho rurabya ururimi imbere ye.

Ati: "Yandebaga mu maso isa n'inyinginga ngo: 'wansohoye hanze koko?'"

Ahavuye isanamu, Helaina Alati Insiguro y'isanamu, Helaina Alati avuga ko uru ruziramire rwamurebaga mu maso nk'urufite icyo rumusaba

Nyuma yahise afata amashusho yarwo maze aburira abakozi b'iri guriro, anababwira ko yabafasha kurusohora.

Yanyarukiye iwe azana umufuka wabugenewe bashyiramo inzoka aragaruka, "nyikomanga ku murizo maze nayo yiyinjizamo".

Yarayisohoye maze ayirekurira mu bihuru - ahantu zisanzwe ziba mu nkengero za Sydney.

'Kimwe n'ibyo muri Harry Potter'

Alati watojwe gufata no kwita ku nzoka, yatabaye inzoka nibura 20 mbere.

Avuga ko inshuti ze zikunda kumutera ubuse zimwita "umukobwa w'inzoka", bavuga kuri bimwe mu biri muri filimi ya Harry Potter aho uyu muhungu w'umupfumu amenya ko abasha kuvugana n'inzoka.

Alati avuga ko we adashobora kuvugisha inzoka nka Harry, ariko "kenshi bakunda kungereranya n'ibyo muri iyo filimi".

Ati: "Umenya ari uko babona ko ndi umuntu ukunda kwita no kurengera inyamaswa.

"Mu by'ukuri, iki nicyo kintu gitangaje cyambayeho mu gihe gishize kubera 'guma mu rugo'. Abakozi b'aho bose bariho bayifotora."

Uyu mujyi munini wa Australia uri muri 'guma mu rugo' kuva mu kwa gatandatu mu kurwanya ubwoko bwa Covid bwa Delta. Kujya kugura ibiribwa ni imwe mu mpamvu nke zemerera abantu kuva mu ngo.

Alati avuga ko akeka ko iyi nzoka yageze muri iri guriro mu ijoro, ko ishobora kuba yarabanje mu gisenge aho inziramire nka yo zikunze guterera amagi.