New York: Urubanza rwa R Kelly kw'ihohotera rifatiye ku gitsina rwatanguye

Haciye isaha 1

Uyu mugabo w'imyaka 54 azwi cane ku ndirimbo ziwe zakunzwe zirimwo Ignition (Remix), I Believe I can Fly, Bump n'Grind na If I Could Turn Back the Hands of Time.