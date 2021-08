Algeria: Umuriro w'ishyamba watumye umuhanzi afatwa agatwikwa ari muzima

Hari nyuma yo kwibeshywaho agakekwaho gukongeza inkongi z'imiriro, abantu b'aho bamukoreye iyicarubozo maze baramutwika mbere yo kujyana umurambo we ku mbuga y'akarubanda muri ako karere.

Umuvandimwe we yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga gusiba ayo mashusho. Avuga ko nyina, kugeza ubu atazi uko umuhungu we yapfuye.

Se wa Ben Ismael avuga ko "yashenguwe". Ati: "Umuhungu wanjye yagiye agiye gufasha abavandimwe be b'i Kabylie, agace akunda. Bamutwika ari muzima."

Kuwa gatatu w'iki cyumweru, Algeria yise Maroc "igihugu cy'umwanzi" iyishinja kuba inyuma y'itsinda rishaka ubwigenge bwa Kabylie mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi no kwica Djamel Ben Ismael.

BBC Monitoring ivuga ko nta mutegetsi cyangwa itangamakuru muri icyo gihugu ryavuze ko ihindagurika ry'ikirere ryaba inkomoko y'iyi miriro no kwihuta cyane kwayo.

Kugeza ubu, abantu 61 bamaze gufungwa baregwa kwica Ben Ismael, haratungwa urutoki abagize Movement for the Self-Determination of Kabylie (MAK) bashaka ko ako gace kigenga.