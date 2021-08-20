Zaki Anwari: Umukinnyi wa football yahanutse ku ndege ya US i Kabul arapfa

Iminota 51 iraheze

Kuva Abataliban bafata ubutegetsi muri icyo gihugu, abantu ibihumbi buzuye ku kibuga cy'indege cya Kabul mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba biri kuhavana abantu babyo n'abakorana nabo.