Umugore wo muri Afghanistan yabyaye umukobwa mu ndege ya US imuhungishije
Umugore wari urimo guhungishwa mu ndege akuwe muri Afghanistan muri iki gihe cy'akavuyo gikomeje muri icyo gihugu, yabyaye umwana w'umukobwa ari muri iyo ndege.
Ingabo z'Amerika zirwanira mu kirere zavuze ko uwo mugore w'Umunya-Afghanistan yagiye ku bise berekeza ku kibuga cy'indege cya gisirikare cy'Amerika cya Ramstein Air Base kiri mu Budage.
Abaganga binjiye mu ndege ubwo yari imaze kugera ku kibuga bamufasha kubyara uwo mwana bari mu gice gitwarwamo imizigo cy'indege.
Umwana na nyina bivugwa ko bameze neza aho bari kwitabwaho ku ivuriro riri hafi aho.
Hari aho byageze muri urwo rugendo uwo mugore wari utwite atangira kugira "ibibazo", nkuko bikubiye mu rukurikirane rw'ubutumwa bwo kuri Twitter.
Byasabye ko umupilote amanura indege kugira ngo umuyaga wiyongere mu ndege, "bifasha kugumisha ibintu hamwe no kurokora ubuzima bw'umubyeyi".
BBC ntibazwa ibivuye ku zindi mbuga.
Abanya-Afghanistan babarirwa mu bihumbi bari hanze y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyo mu murwa mukuru Kabul, nyuma y'iminsi ishize aba Taliban bigaruriye igihugu, bategerereje mu bushyuhe bwinshi no mu kivunge ngo babe bagira amahirwe yo guhunga igihugu.