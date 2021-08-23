Umugore wo muri Afghanistan yabyaye umukobwa mu ndege ya US imuhungishije

Iminota 11 iraheze

Abaganga bafashije uwo mugore kubyarira mu gice gitwarwamo imizigo cy'indege, bageze ku kibuga cy'indege cya gisirikare cy'Amerika cya Ramstein Air Base mu Budage

Umugore wari urimo guhungishwa mu ndege akuwe muri Afghanistan muri iki gihe cy'akavuyo gikomeje muri icyo gihugu, yabyaye umwana w'umukobwa ari muri iyo ndege.

Ingabo z'Amerika zirwanira mu kirere zavuze ko uwo mugore w'Umunya-Afghanistan yagiye ku bise berekeza ku kibuga cy'indege cya gisirikare cy'Amerika cya Ramstein Air Base kiri mu Budage.

Abaganga binjiye mu ndege ubwo yari imaze kugera ku kibuga bamufasha kubyara uwo mwana bari mu gice gitwarwamo imizigo cy'indege.

Abanya-Afghanistan babarirwa mu bihumbi bari hanze y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyo mu murwa mukuru Kabul, nyuma y'iminsi ishize aba Taliban bigaruriye igihugu, bategerereje mu bushyuhe bwinshi no mu kivunge ngo babe bagira amahirwe yo guhunga igihugu.