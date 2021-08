Tony Blair avuga ko ingingo ya US yo gukura ingabo muri Afghanistan ari 'ubujuju'

Haciye isaha 1

Blair ni we yari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza igihe iki gihugu gitera Afghanistan, kiri kumwe na Amerika mu 2001, inyuma y'ibitero vyo ku wa 11 z'ukw'icenda 2001.

Blair avuga ko ingingo yo kuva muri Afghanistan yatumwe n'imvo za poritike, akayifata ko yafashwe "hisunzwe icivugo ca poritike c'ubujuju co kurangiza 'intambara zidahera'" - icivugo cakoreshwa na Perezida Joe Biden wa Amerika mu gihe yari mu myiyamamazo y'amatora.

Amerika ifise integuro yo kugeza ku wa 31 igikorwa co kuva muri Afghanistan - ariko Perezida Biden avuga ko ingabo za Amerika zishobora kuguma muri ico gihugu inyuma y'iryo genekerezo kugira zifashe guhungisha abantu.

Perezida Biden yiyemeje ko "umunyamerika uwo ari we wese ashaka gutaha, tuzogutahana", ariko akaba yemeza ko iki gikorwa co guhungisha abantu ari co "gikorwa ca mbere kigoye gushika ubu".