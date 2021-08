Afghanistan: ingene ingabo z’ibihugu vya rutura vyagiye bitsindwa muri iki gihugu mu myaka 180 iheze

Ingoma y'Ubwongereza yaragerageje mu kinjana ca 19, igihe iki gihugu cari co rutura kw'isi yose, ariko mu 1919, yarananiwe biba ngombwa ko iva muri Afghanistan, nayo ironka intahe y'ukwikukira.

Yongera ati: "Nta ngabo za gisirikare, uko zoba zingana kwose, zishobora gushika kuri Afghanistan itekanye kandi iri hamwe", akibutsa ko iki gihugu kizwi nka "cimetière d'empires/ cemetery of empires" (itikiriro ry'ingoma).

David Isby, umuhinga mu bijanye n'imigenderanire no kwivuna abansi, akaba ari na we yanditse igitabo Afghanistan: Cemetery of empires "(2010), yabwiye BBC Mundo ati: "Si ukuvuga ko abanya Afghanistan bafise ubushobozi burenze, icabaye muri ico gihugu ni amakosa y'ibi bihubu biyitera vyo nyene ubwavyo, ingorane ziva kw'itama ry'ugushaka kwigarurira ubundi bwami".