Tanzania: Perezida Samia Suluhu yanenzwe kuvuga amagambo asesereza abagore

Iminota 33 iraheze

Harry Mwala we ati: "Ibyo avuga si ukuri!! Yashyize muri rusange nta gihamya ya siyansi afite ku bagore b'abakinnyi bafite mu gatuza harambuye no kutagira ubwiza no ku bijyanye no kuvamo abashakwa!! Ntabwo avuga gusa ibitari ukuri ahubwo yongeye no kubeshya!"