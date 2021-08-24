Hissène Habré wabaye Perezida wa Chad yapfuye ku myaka 79

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Hissène Habré wahoze ategeka Tchad yapfuye ku myaka 79, mu gihe yari afunzwe burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byibasiye inyokomuntu.

Mu 2016, Habré yahamwe n'ibyaha bakozwe ubwo yari Perezida kuva mu 1982 kugeza mu 1990.