Hissène Habré wabaye Perezida wa Chad yapfuye ku myaka 79
Hissène Habré wahoze ategeka Tchad yapfuye ku myaka 79, mu gihe yari afunzwe burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byibasiye inyokomuntu.
Amakuru avuga ko yari arimo kuvurwa ubwandu bwa coronavirus.
Mu 2016, Habré yahamwe n'ibyaha bakozwe ubwo yari Perezida kuva mu 1982 kugeza mu 1990.
Iyi nkuru irakomeza kuvugururwa...
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