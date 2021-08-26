Gretchen Whitmer: Umugabo yakatiwe kubera umugambi wo gushimuta Guverineri wa Michigan

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Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Gretchen Whitmer yaribasiwe mu mwaka ushize kubera ingamba zo kurwanya Covid

Umugabo yakatiwe gufungwa imyaka irenga itandatu nyuma yo guhamwa no gucura umugambi wo gushimuta Guverineri wa leta ya Michigan Gretchen Whitmer kubera ingamba z'iyo leta zo kurwanya Covid-19.

Ty Garbin yari umwe mu bagize itsinda ry'abagabo barenga 12 bashinjwe kugira uruhare muri uwo mugambi.

Yakatiwe ku wa gatatu, anategekwa kuriha amande angana n'amadolari 2,500 (agera kuri miliyoni 2,5 mu mafaranga y'u Rwanda).

Mu mwaka ushize ni bwo Madamu Whitmer yashyizeho izo ngamba zo kwirinda ikwirakwira ry'ubwandu bwa Covid. Ubu nyinshi muri izo ngamba zakuweho.

Abaregwa, bamwe muri bo mu mutwe witwara gisirikare wo muri Michigan utavuga rumwe na leta, bateganyaga kwirara mu biro bikuru by'iyo leta biri mu murwa mukuru wayo Lansing.

Ariko mu mwaka ushize bahise bateganya gushimuta Madamu Whitmer aho yari ari mu rugo rwe rw'ibiruhuko, nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru The New York Times.

Batandatu muri bo barezwe mu rukiko rwo ku rwego rwa leta, naho Garbin, w'imyaka 25, ni we wenyine wemeye icyaha.

Abandi barindwi baregwa iterabwoba n'ibyaha bijyanye no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi mu rukiko rwo muri leta, bijyanye n'uwo mugambi wo gushimuta Guverineri.

Garbin yasinye amasezerano ajyanye no kwemera icyaha, asobanura birambuye uko uwo mugambi wari uteye.

Yavuze ko abagabo batandatu bo muri iryo tsinda bitoreje mu nzu ye, bubaka "inzu yo kurasaho" imeze kimwe n'iyo Guverineri yari arimo mu kiruhuko, "bayigabaho igitero n'imbunda".

Nkuko umwunganzi wa Garbin yabivuze, umukiliya we yari yarabihiwe no kuba mu ngamba zo kwirinda Covid nyuma yo gutakaza imibereho yakuraga mu kazi ke ko gukanika indege.

Ku wa gatatu, Garbin yasabye imbabazi Madamu Whitmer kubera "umuhangayiko n'ubwoba" umuryango we wagize.

Mu itangazo rye ry'ubuhamya, Madamu Whitmer yavuze ko agikomeje gushyirwa ku nkeke.

Yagize ati: "Narebeye mu madirishya yanjye mbona amatsinda manini y'abantu bafite intwaro nyinshi mu ntera ya 'yards' 30 [metero 27] uvuye ku rugo rwanjye. Nibonye mu ishusho y'ikibumbano [effigy] nanizwe. Mu minsi ishize mu myigaragambyo hari hari icyapa gisaba 'gutwika umupfumu'".