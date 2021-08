Angola – UK: Cesar Kimbirima yigeze kuba umusirikare yabaye rurangiranwa i London inyuma yo kurusimba

Urusoro rwari rwamuciye mu kanwa no ku gikanu. Cesar Kimbirima aho yariko aragaragurika mu vyatsi, yiyumvira umuryango wiwe mu kurindira ko acikana.

Si ubwa mbere yari arashwe. Yari amaze kuraswa incuro zitatu - ku kuguru no ku kuboko. Ariko ico gihe ni ho yababaye cane.

Ico gihe, ijuru ritanguye kuzunguruka, atanguye no gutakaza ubwenge, yibajije ko birangiye. Ubuzima bwiwe ko bugira burangirire muri ivyo vyatsi birebire, mu gihe amaraso yariko araseseka ari menshi kw'isi yumye.

Nta kimenyetso na kimwe ubona, kiretse uravye neza izosi ryiwe. Kuko aho, hejuru y'ibitugu, hari inkovu: yibutsa urusoro, ikiringo yamaze muri 'koma', hamwe no guhunga kwiwe.

Cesar Kimbirima yavukiye muri Angola, mu bumanuko bushira uburengero bwa Afrika, akaba avukana n'abana 11. Nyina wiwe yari umwigisha mw'ishure ry'intango; se na we yakora akazi ko kuvura no gukora amatara.

Umuryango wiwe waba i Huambo, igisagara kigira gatatu, hamwe no mu bindi bice vy'igihugu. N'aho hariko haraba intambara ndende, yarakunda kwiga, kandi yari umwana amerewe neza. Ariko mu 1990, igihe Cesar yari afise imyaka 17, ubwana bwiwe bwaramuvuyeko.

Avuga ko "Igisirikare canshize mw'ibarabara". "Ni ko vyari bimeze ubwa mbere. Ukuze, waca ufatwa bakagutwara ku nguvu. Ata ruhusha basavye so wawe, ata kintu na kimwe usabwe."

Yavutse ati: "Nariyumviriye umuryango wanje - ntashoboye gusezera. Numva ko vyose birangiye - ko ubuzima bwanje buheze. Niyumvira nti uwundi mwana arapfuye. Ni ko nibwira. Ni co kintu ca nyuma nibuka."

Ntazi ido n'ido y'uko vyagenze - canke ko vyakozwe bizwi. Ntiyari anazi iyo aroye - muri Afrika, i Buraya canke ahandi. Ariko ivyo nta co vyari bimaze. Inyuma y'amezi atandatu asohotse ibitaro, yaciye asezera Angola n'intambara yahabera. N'ubu Cesar aracibuka amajambo y'umunye Amerika yamufashije.

Vyagaragaye ko Cesar, umugore n'umwana wiwe baronse amatike y'indege yo kuja mu Bwongereza baciye Lubango (muri Angola) no muri Kenya.

"Yaciye anjana mu gikoni aca ambwira -'Raba, iki n'igikoni cacu'. Aha na ho bashusha indya zikanye, iki ni co guteka ifiriti. Mu ntango, naguye igihumura! Hanyuma nariyumviriye - meze neza, ndaza kubishobora."

Joe, umuhungu wiwe w'imyaka 17, na we nyene akora muri ubwo bunywero (igihe atagiye kwiga muri kaminuza), co kimwe n'umukobwa wiwe Duanie w'imyaka 23. Mbere uwo we ahejeje kuronka impamyabushobozi muri politike muri kaminuza ya Aberystwyth.