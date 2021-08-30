Afghanistan: US ivuga ko igitero ca drone caburijemwo icagomba gikorwe ku kibuga c'indege i Kabul

Iminota 2 iraheze

Ibiro bikuru vya gisirikare mu karere ka Aziya bivuga ko iki gitero ca drone cakozwe ku modoka yarimwo n'imiburiburi umuntu umwe akorana n'ishami rya wa muhari wiyitirira Reta ya Islam (Islamic state/Etat Islamique) muri Afghanistan.

Ku wa Mungu, Kapiteni Bill Urban wo mu biro bikuru vya gisirikare muri ako karere avuga ko Amerika yakoze ico gitero ca drone mu ntumbero yo "kuzibira igitero cagomba gikorwe" ku kibuga c'indege i Kabul.

Uretse ibi, ejo ku wa Mungu igipolisi i Kabul cavuze ko hari umwana yaguye mu gitero ca roketi cakozwe ku nzu iri hafi y'ikibuga c'indege. Nta nsiguro ziraboneka kuri iki gitero.

Mu kwihora, Amerika yakoze igitero mu buseruko bwa Afghanistan ku mugoroba wo ku wa gatanu, kivugwa ko cahitanye abanywanyi ba IS-K "bakomeye".

Perezida Biden yaritavye ibirori vyo kwunamira aba basirikare baguye muri ico gitero vyabereye ku kirindiko c'ingabo zirwanira mu kirere mu gisagara ca Dover (Dover Air Force) i Delaware.

Hampande y'ingabo za Amerika zaguye muri iki gitero ca IS-K, abanya Afghanistan batari bake bari batonze umurongo ku kibuga c'indege barondera guhunga nabo nyene barahasize ubuzima. Abongereza batatu harimwo n'umwana bari mu bahasize ubuzima.

Abenshi mu bihumbi n'ibihumbi vy'intagondwa za IS-K bakekwa ko boba baba mu kinyegero mu ntara ya Nangarhar muri Afuganisitani, mu buseruko bwa Kabul.