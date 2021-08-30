Afghanistan: US iratohoza ku banyagihugu basanzwe baguye mu gitero i Kabul
Igitero ca drone carondera umwiyahuzi ameherezo cishe abantu 10 bo mu muryango umwe , harimwo abana batandatu, nk'uko abarokotse babibwiye BBC.
Abo bantu 10 bapfuye igihe imodoka yari ihagaze mu rugo iwabo yaturitswa n'igisasu ku wa mungu.
Igisirikare ca Amerika kivuga ko imdoka irimwo nibura umuntu umwe afitaniye isano n'ishami ryo muri Afghanistan ry'umugwi Islamic State ari yo yaronderwa.
Kivuga ko abantu baba hafi bashobora kuba baciye bahwikirwa muri ico gitero.
Muri abo bishwe harimwo abigeze gukorera amashirahamwe mpuzamakungu kandi bari bafise impapuro zibemerera kwinjira muri Amerika (visa).
Ubutegetsi bw'ingabo za Amerika buvuga ko buriko burakora amatohoza ku vyashitse ariko bukaba butaramenya neza ingene abo bantu 10 bapfuye.
Mw'itangazo, bwavuze ko inyuma y'igitero ca drone hari ibindi bisasu kandi bikomeye bikurikira vyarashwe.
Buvuga ko ibisasu vyaturitse vyerekana ko hashobora kuba hari ''ibisasu vyinshi vyari imbere, bishbora kuba arivyo vyatumye hongerekana igitigiri c'abo vyahitanye".
Ubutegetsi bwa gisirikare ubwa mbere bwari bwavuze ko igitero cagenze neza mu ''kwirinda igitero cashobora kugabwa ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Hamad Karzai n'umuhari wa IS-K (Islamic State Khorasan Province), ishami rya IS muri Afghanistan.
Reta Zunze Ubumwe za Amerika zimeze magabo kuva umwiyahuzi aturitsa bombe yishe abantu barenga 100 b'abanyagihugu basanzwe hamwe n'abasirikare 13 ba Amerika hanze y'ikibuga c'indege ku wa kane. Umuhari IS-K waciye wigamba ico gitero.
Benshi mu bishwe bari bafise icizere co kwurira indege zariko zirahungisha abantu zibavana muri ico gisagara cigaruriwe n'aba Taliban ku wa 15 ukwezi kw'umunani.
Abanyamerika bagumye bagabisha ko hazoba ibitero vyinshi uko hagenda haregereza itariki ya 31 ukwezi kw'umunani, umusi ingabo za Amerika zitegerezwa kuva muri Afganistan.
Ku wa mbere ubuhinga bw'abanyamerika bwo kwirinda misire bwategereye mu kirere ibisasu vya roketi vyari birashwe bitumberezwa ikibuga c'indege, nk'uko hari umutegetsi yabibwiye itororokanirizo ry'amakuru Reuters.
Video n'ayandi masanamu yakwirakwiye ku mbuga z'amakuru yerekanye umwotsi uriko urafumba hejuru y'amazu ya Kabul hamwe n'icagaragara ko ari imodoka yariko iraka kw'ibarabara.
Ibiro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika(Maison Blanche/White House) bivuga ko yahawe amakuru y'ico gitero ca roketi.
Umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru muri Maison Blanche Jen Psaki yavuze mw'itangazo ati:
"Umukuru w'igihugu yamenyeshejwe ko ibikorwa bibadanya kuri HKIA (ikibuga ca Kabul) aca yongera kwemeza itegeko ryiwe ry'uko abategetsi ba gisirikare borushirizaho gukora ibishoboka vyose mu gushira imbere igikenewe cose kugira ingabo zacu ziri ku rubuga zikingirwe." Nta bantu baravugwa ko baguye mu gitero co ku wa mbere haba ku ruhande rwa Amerika canke urwa Afganistan.
Amerika yashizeho ubuhinga bwo gutegera ibisasu vya roketi na muzinga mu gukinga ibindi bitero ku kibuga.
Muri ONU i New York kuri uyu wa mbere, Ubufaransa n'Ubwongereza vyitezwe gushikiriza inama ijejwe umutekano kw'isi integuro y'ingingo yo gusaba ko hoshingwa akarere gakingiwe i Kabul ko gukingira abantu bagerageza guhunga igihugu.
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