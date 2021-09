Prezida wa Zambia Hichilema yashikirijwe "ikigega kiri gusa"

Iminota 34 iraheze

Hichilema yatsinze amatora yemerera abanya-Zambia kurwanya ibiturire, no kurangiza akaga ubutunzi burimwo katumye ideni rya Zambia riba umurengera.

Ubwa mbere kuva mu 1988, ubutunzi bwa Zambia bwarakongataye (recession) mu mwaka uheze. Ico gihugu kandi carananiwe no kwishura umwenda.

Mu mwaka uheze, Zambia yarananiwe no kuriha ideni, kikaba cabaye igihugu ca mbere co muri Afrika cananiwe no kwishura mu gihe c'ikiza ca Covid.