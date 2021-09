Igihuhusi Ida: Igitigiri c'abapfuye caduze gushika ku 45 muri US

Iminota 30 iraheze

I New York City na New Jersey haguye imvura ku rugero rutari bwigere ruboneka. Bamwe mu bahaba batewe mu mazu yo mu kuzimu n'imiduga vyarengewe n'amazi.

Prezida yatangaje ibihe bidasanzwe muri New Jersey na New York, ivyo bigatuma izo ntara zironka imfashayo yo ku rwego rw'igihugu yo gushigikira utwigoro two gutabara abahuye n'akaga.