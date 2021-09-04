US: 'QAnon Shaman' yemeye icaha mu migumuko ya Capitol

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'QAnon Shaman' Jacob Anthony Chansley yaramamaye cane mu migumuko yo kuri Capitol mu kwa mbere uno mwaka wa 2021

Umunywanyi yabaye rurangiranwa wa wa murwi ugendera ku vyiyumviro vy'ubugumutsi uzwi nka QAnon yemeye ko yagize uruhara mu migumuko yabaye ku ngoro y'amakoraniro y'abashingamateka n'abakenguzamateka, Capitol, muri Amerika, imbere ya sentare nkuru y'igihugu.

Jacob Anthony Chansley yari umwe mu bihumbi vy'abanywanyi ba Trump bashatse guhagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka vyo kwemeza ivyari vyavuye mu matora yo mu 2020.